Dondurma çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan markete sabah 05.30’da, isimleri henüz belirlenemeyen iki genç geldi.

20 TL'LİK DONDURMA ÇALDILAR

Kapalı olan markette gözlerine dondurma dolabını kestiren şahıslar, ardından harekete geçti. Gençlerden biri, kilitli olan dondurma dolabının kapağını zorlamaya başladı. Bu sırada diğer genç ise gözcülük yapmaya başladı. Sonrasında ise kilidi kırmayı başaran genç, dolaptan 20 TL’lik bir kutu dondurma çaldı. Şahıslar sonrasında çaldıkları dondurma ile birlikte bölgeden uzaklaştı.

Şahısların hırsızlık anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah 05.30’da dondurma çalan hırsızlar İZLE

"DONDURMADAN BAŞLAR BANKAYA SOYMAYA KADAR GİDEBİLİR"

Zihniyetin kötü olduğunu ve önlem alarak durumu emniyete bildireceğini belirten Hamza Ağdaş isimli market sahibi ise güvenlik kameralarını izleyince olayın farkına vardığını söyledi. Ağdaş, “Sabah dükkana geldiğimde dondurma dolabının kilit yerinin yamuk olduğunu fark ettim. Kilitlediğimde her zaman dikkat ettiğim bir yer olduğu için merak edip, kamerayı açtım. Saat 05.30 civarlarında yaklaşık 15-16 yaşlarında iki genç çocuğun dolabın bir şekilde kapağını kaldırarak, büyük kapta dondurma aldığını gördüm. Mesele dondurma değil, bunun alışkanlık haline gelmesi. Bugün dondurma dolabına giren yarın dükkana girer. Başka arkadaşlar da mağdur olmasın. Keşke gelip isteseydi, ‘Ağabey bir dondurma istiyoruz’ deselerdi. Yani ben ve diğer esnaf arkadaşlarımın vereceği kanaatindeyim. Ama maalesef kötü niyet dondurmayla başlar belki banka soymaya kadar gidebilir.” diye konuştu.