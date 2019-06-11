Beykoz'da bir markette yaşanan olayda, markete giren birkaç çocuk dondurmaları çalmak için harekete geçti. Dondurucunun kapağını açan çocuklardan biri, aldığı dondurmaları yanında getirdiği battaniyenin içerisine sakladı.

KAÇAN ÇOCUKLARI MAHALLELİ YAKALADI

Ardından marketten çıkan çocuklardan biri koşarak kaçmaya çalışırken, market çalışanı ise çocuğun peşine düştü. Kaçan çocuk market çalışanı tarafından kısa sürede yakalanırken diğer çocuklar da mahalleli tarafından yakalandı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından çocuklar olay yerinden uzaklaştı.

Dondurma hırsızı çocukları market çalışanları yakaladı ViDEO

