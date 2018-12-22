Zonguldak’ta testis kanseri olan ve Zonguldak Valiliği'nden yardım talebinde bulunan K.A., (33), kendisine yardım edilmediğini ileri sürerek, Valilik binasının 5’inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

PARA YARDIMI İSTEDİ

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak Valilik binası içerisinde meydana geldi. İddiaya göre testis kanseri olan K.A., (33), yardım için Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurdu. K.A.’ya vakıf tarafından para ve giyecek yardımı yapıldı.

Ancak K.A., testis kanseri olduğunu, ileride çocuk sahibi olamama riski bulunduğunu belirterek sperminin dondurulması için kendisine 5 bin TL yardım edilmesini istedi. Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na gelen ve yardımı almak isteyen K.A., kendisine yardımın bugün verilemeyeceğinin belirtilmesinin ardından Valilik içerisinde 5’inci kata çıkarak, intihar girişiminde bulunmak istedi. K.A., Vali korumaları ve Valilik çalışanları tarafından ikna edilerek, çıktığı yerden indirildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Özel bir odaya alınan K.A.’ya 112 sağlık ekipleri müdahale etti. K.A., olayın ardından ifadesi alınmak üzere polis tarafından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı VİDEO

SOSYAL HİZMETLERDEN YARDIM

Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alınan bilgiye göre K.A.’ya vakıf tarafından para ve giysi yardımında bulunulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada; “K.A., vakfımıza testis kanseri olduğunu ve yardıma muhtaç olduğunu belirterek başvuruda bulunmuştur. Vakfımız K.A.’ya giysi ve bir miktar para yardımında bulundu. Testis kanseri olduğu için Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ile de irtibata geçilerek tedavi masrafları tamamen devlet tarafından karşılanacağı ve tedavi edileceği kendisine bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü K.A.’nın tedavisi için çalışma başlattı. Eşinden ayrılmış olan ve 2 çocuğu bulunan K.A., vakfımıza yeniden başvurarak testis kanseri olduğu için bir daha çocuk sahibi olamayacağını bu nedenle de spermlerini dondurmak için 5 bin TL kendisine yardım edilmesini talep etti. Konu mütevelli heyetince görüşüldü ve vakıf kanunları ve yönetmelikleri çerçevesinde kendisine 2 bin 500 TL verileceği kararlaştırıldı. Kendisinden de sperm donduracağını gösteren bir fatura istendi. Yardımı bugün almak isteyen K.A., vakfımıza yeninden geldi. Ancak bugün alamayacağı kendisine iletildi. Faturalandırma da yapılmadığı için ödeme yapılamayacağı belirtildi. Sonrasında ise bu talihsiz olay yaşanmıştır” denildi.