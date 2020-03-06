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Dondurmayı yalayıp, dolaba geri koyan kişiye hapis

Bir markette dolaptan aldığı dondurmayı yalayıp yerine koyan kişi, mahkeme tarafından cezalara çarptırıldı.

Haber Merkezi | 06.03.2020 - 14:43..
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ABD'de ilginç bir olay yaşandı.

Teksas eyaletinde, 24 yaşındaki D'Adrien Anderson'un bir süpermarkette çektiği video, geçen Ağustos'ta sosyal medyada paylaşıldı.

Dolaptan aldığı dondurmayı yalayıp, yerine geri koyan Anderson'a, geçtiğimiz çarşamba çıktığı mahkemede bir ay hapis cezası verildi.

YALADIĞI DONDURMA, BAŞINA DERT OLDU

Güvenlik kameraları, daha sonra Anderson'un dondurma kutusunu geriye alıp, satın aldığını gösterdi.

ABD'de dondurmayı yalayıp dolaba geri koyan kişiye hapis VİDEO

CEZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Anderson'a ayrıca, 100 saat ücretsiz çalışma ile 1000 dolar para cezası verildi ve dondurma şirketine 1565 dolar ödemesine hükmedildi.

Anderson daha sonra markete dönüp, polise yaladığı dondurmayı satın aldığına dair faturayı gösterdi ancak, cezalardan kurtulamadı.

Dondurmayı yalayıp, dolaba geri koyan kişiye hapis

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