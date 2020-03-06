ABD'de ilginç bir olay yaşandı.
Teksas eyaletinde, 24 yaşındaki D'Adrien Anderson'un bir süpermarkette çektiği video, geçen Ağustos'ta sosyal medyada paylaşıldı.
Dolaptan aldığı dondurmayı yalayıp, yerine geri koyan Anderson'a, geçtiğimiz çarşamba çıktığı mahkemede bir ay hapis cezası verildi.
YALADIĞI DONDURMA, BAŞINA DERT OLDU
Güvenlik kameraları, daha sonra Anderson'un dondurma kutusunu geriye alıp, satın aldığını gösterdi.
ABD'de dondurmayı yalayıp dolaba geri koyan kişiye hapis VİDEO
CEZALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Anderson'a ayrıca, 100 saat ücretsiz çalışma ile 1000 dolar para cezası verildi ve dondurma şirketine 1565 dolar ödemesine hükmedildi.
Anderson daha sonra markete dönüp, polise yaladığı dondurmayı satın aldığına dair faturayı gösterdi ancak, cezalardan kurtulamadı.