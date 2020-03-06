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Başakşehir'de film gibi soygun

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1 BM'den Yunanistan'a sığınmacı tepkisi Sığınmacıların iltica başvurularını reddeden Atina yönetimi, Birleşmiş Milletler'in tepkisini çekti.

2 Engin Özkoç hakkında 3 ayrı fezleke Meclis’te CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan biri cumhurbaşkanına hakaretten olmak üzere 3 ayrı fezleke Meclis’te karma komisyona gönderildi.

3 Asabi fareyle peşine düşen kedinin kavgası Tramvay yolunda kediyle farenin gülümseten kavgası, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 Dondurmayı yalayıp, dolaba geri koyan kişiye hapis Bir markette dolaptan aldığı dondurmayı yalayıp yerine koyan kişi, mahkeme tarafından cezalara çarptırıldı.

5 12 saatte tırmandığı Erciyes'ten kayarak 15 dakikada indi Dağcılık ve kayak sporuyla ilgilenen yüksek lisans öğrencisi Mehmet Fatih Ersoy, 12 saatte tırmandığı Erciyes Dağı zirvesinde, İdlib şehitleri için bayrak açtı.

6 Bilim insanları depreme karşı bükülebilir beton geliştirdi Bilim insanları, depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için bükülebilen yeni bir beton türü geliştirdiklerini açıkladı.