Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Çavdar köyünde yaşayan Hüseyin Çelik, dondurucu soğuğa aldırış etmeden, açık havada buzlu suyla banyo yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı.

EKSİ 10 DERECEDE YIKANDI

Hüseyin Çelik'in, hava sıcaklığının eksi 10 derece olmasına aldırış etmeden, buzlu suya daha da soğuması için kar atması dikkat çekti. Kendisini sabunlaması ve havlu ile kurulanması, izleyenlere halinden memnun olduğunu düşündürdü.

Dondurucu soğuğa aldırmadı karda banyo yaptı

''ANLATILMAZ BİR TUTKU''

Karda banyo yapmanın anlatılmaz bir tutku olduğunu söyleyen Çelik, “Kış günü soğukta banyo yapıyorum. Güzel oluyor ama anlatılmaz bir tutku. Karda banyo yapmak süper bir şey. Daha önce kafamda kurgulamıştım ama en sonunda yaptım. Herkese tavsiye ederim. Karda banyo yapmak sağlık konusunda çok iyidir. İnsan dinç oluyor." dedi.



