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Dondurucu soğukta ayağında terlikle kardeşini taşıdı

Dondurucu soğukta ayağında terlikle, kardeşini el arabasında taşıyan 74 yaşındaki dedeyi görenlerin, yürekleri burkuldu.

İHA | 09.01.2019 - 11:41..
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Hacı Yıldırım, Adıyaman'da Varlık Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki kardeşi İmmi Tüten’i battaniyeye sarararak, yola koyuldu.

YAŞLILIK MAAŞINI ÇEKMEK İSTEDİ

Kardeşi gibi ayağında terlikle yollara düşen Hacı Yıldırım, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerindeki PTT şubesine gelerek, yaşlılık maaşını çekmek istedi. Hem kendisi hem de kardeşinin maaşını çekmek isteyen Yıldırım, kardeşi kimliğini unuttuğu için parayı çekemeden geri dönmek zorunda kaldı.

Dondurucu soğukta ayağında terlikle kardeşini taşıdı

"KİMSEMİZ YOK"

Adıyaman Sağlık Ocağı Caddesi ve Gölbaşı Caddesi'nde ayağında terlikle, kardeşinin bulunduğu el arabasını güçlükle iten yaşlı adamı görenlerin yürekleri sızladı.

Hacı Yıldırım, maaş çekmek istediklerini ancak kardeşinin kimliği evde kaldığı için eve döndüklerini belirterek, "Kardeşimin kocası yok. Kimse bakmıyor, ben bakıyorum. Kimsemiz yok." ifadelerini kullandı.

Kardeşini kilometrelerce el arabasının üzerinde taşıyan ve vatandaşlar tarafından ‘yükü ağır’ denilen yaşlı adam, insanların bakışları arasında gözlerden kayboldu.

Dondurucu soğukta ayağında terlikle kardeşini taşıdı


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