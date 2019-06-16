taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

Dönercide garson, bardak yüzünden müşteriyi darbetti

Samsun'da bir dönercide çalışan garson ile müşteri arasında çıkan 'ayran bardağı kirli' tartışmasında garson, müşteriye saldırdı.

İHA | 16.06.2019 - 05:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bir belediyede sözleşmeli çalışan İlker D., İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciye girdi. İlker D., boş bir masaya oturduktan sonra garson Temel C.‘den ayran istedi.

Dönercide garson, bardak yüzünden müşteriyi darbetti

"BARDAK KİRLİ" DEYİP YENİSİNİ İSTEDİ

Bir süre sonra garson ayranı getirdi. Ancak İlker D. ayran bardağının kirli olduğunu belirterek ayranın değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine Temel C., İlker D.’ye başka bir ayran getirdi ve masasına koydu. Daha sonra ise ikili arasında ayran tartışması devam etti.

MÜŞTERİYİ DARBEDİP DIŞARI ATTI

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken Temel C., İlker D.’yi darbederek iş yerinden dışarı attı. Darp sonrasında ise İlker D. gözünün altından yaralandı.

Dönercide garson, bardak yüzünden müşteriyi darbetti

DARBEDİLEN MÜŞTERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İlker D.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Temel C.’den şikayetçi olan İlker D. daha sonra sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Temel C. ise polis ekiplerince Gazi Polis Merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

152
Norveç'te İslam karşıtı gösteride provakasyon

Norveç'te İslam karşıtı gösteride provakasyon

46
Arjantin Copa America'da Kolombiya'ya boyun eğdi

Arjantin Copa America'da Kolombiya'ya boyun eğdi

10
Erdoğan: Devlet terbiyemize uymaz

Erdoğan: Devlet terbiyemize uymaz

23
Mardin'de iki aile birbirine girdi: 22 yaralı

Mardin'de iki aile birbirine girdi: 22 yaralı

13
Londra’da bıçaklı terör: 3 ölü

Londra’da bıçaklı terör: 3 ölü

2
Hindistan’dan ABD’ye vergi misillemesi

Hindistan’dan ABD’ye vergi misillemesi

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir