Bir belediyede sözleşmeli çalışan İlker D., İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciye girdi. İlker D., boş bir masaya oturduktan sonra garson Temel C.‘den ayran istedi.

Dönercide garson, bardak yüzünden müşteriyi darbetti

"BARDAK KİRLİ" DEYİP YENİSİNİ İSTEDİ

Bir süre sonra garson ayranı getirdi. Ancak İlker D. ayran bardağının kirli olduğunu belirterek ayranın değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine Temel C., İlker D.’ye başka bir ayran getirdi ve masasına koydu. Daha sonra ise ikili arasında ayran tartışması devam etti.

MÜŞTERİYİ DARBEDİP DIŞARI ATTI

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken Temel C., İlker D.’yi darbederek iş yerinden dışarı attı. Darp sonrasında ise İlker D. gözünün altından yaralandı.

DARBEDİLEN MÜŞTERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İlker D.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Temel C.’den şikayetçi olan İlker D. daha sonra sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Temel C. ise polis ekiplerince Gazi Polis Merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.