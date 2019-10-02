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Dönerinin getirilemeyeceğini öğrenince cinnet getirdi

Bursa’da evinin 10 kilometre uzaklığında bulunan bir dönerciden yiyecek sipariş eden şahıs, adresine yemek getirilemeyeceğini öğrenince eline aldığı balta ile önce dükkanın camlarını kırdı.

İHA | 02.10.2019 - 10:01..
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Bursa'da yaşayan Gözlüklü Levent lakaplı bir kişi, evinin 10 kilometre uzaklığından bulunan bir dönerciden yarım ekmek döner istedi.

ÇALIŞANLARI DÖVDÜ

Dükkanda çalışan personel mesafenin çok olduğunu belirterek, oraya sipariş gönderemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen şüpheli eline aldığı balta ile dükkana gelerek önce dükkanın camlarını daha sonra dükkanda çalışan elemanları darbetmeye başladı.

Dönerinin getirilemeyeceğini öğrenince cinnet getirdi VİDEO

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken dükkanın camlarını kıran ve elemanları dövüp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Dönerinin getirilemeyeceğini öğrenince cinnet getirdi

Dönerinin getirilemeyeceğini öğrenince cinnet getirdi

Dönerinin getirilemeyeceğini öğrenince cinnet getirdi

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