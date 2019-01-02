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Donmak üzere olan 25 köpeğe evlerini açan aile

Muş Malazgirt'te lise öğrencisi Eylem Eren, sokakta donmak üzere olan yavru köpekleri eve alarak, hem bakımlarını üstlendi hem de onları ölmekten kurtardı.

AA | 02.01.2019 - 13:04..
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Malazgirt Murat Mahallesi'nde, okuldan eve dönerken, yol kenarında henüz yeni doğmuş köpekleri fark eden Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Eylem Eren, durumu ailesine bildirdi.

Olay yerine gelen ve dondurucu soğuk nedeniyle 7 köpeğin öldüğünü fark eden aile bireyleri, 25 yavru köpeği battaniyelere sararak evlerine götürdü.

Sobanın etrafına yerleştirdikleri sepetlerin içerisine konulan köpeklere süt veren aile, onlara "bebek" gibi bakıyor.

"SÜT VE EKMEKLE BESLİYORUZ"

Eylem Eren, AA muhabirine, okuldan dönerken gelen sesler üzerine baktığı yol kenarında yeni dünyaya gelmiş köpekleri fark ettiğini anlattı.

Donmak üzere olan 25 köpeğe evlerini açan aile

Soğuk hava nedeniyle ölmek üzere olan köpekler için çok üzüldüğünü ve koşarak durumu ailesiyle paylaştığını belirten Eren, "Olayı anlatınca babam hemen bana yardımcı oldu. Yavru köpekleri kucağımıza alarak eve getirdik. Burada süt ve ekmek veriyoruz." dedi.

Donmak üzere olan 25 köpeğe evlerini açan aile

Yaklaşık bir aydır köpekleri evlerinde beslediğini ifade eden Eren, "Hayvanların ölmesine gönlüm razı olamazdı. Bu duruma dayanamazdım. Onları evime aldım, şimdi ben bakıyorum. Herkes bu konuda duyarlı olursa. Bir hayvana bile sahip çıkarlarsa soğukta donarak telef olmaktan kurtarabiliriz. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hayvanlarla ilgilenen derneklerin bize yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.

Eren, köpek yavrularına hava ısınıncaya kadar bakacaklarını söyledi.

Donmak üzere olan 25 köpeğe evlerini açan aile

Donmak üzere olan 25 köpeğe evlerini açan aile

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