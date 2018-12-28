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Donmak üzere olan akbabaya Türk askeri yardım etti

Diyarbakır'da, Mehmetçik tarafından donmak üzereyken bulunan yaralı akbaba tedavi ediliyor.

AA | 28.12.2018 - 10:46..
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Valilikten yapılan açıklamada, Çermik ilçesinin Seyhandede Mahallesi'nde devriye görevi ifa eden Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, kar içerisinde, kanadı kırıldığı için uçamayan yaralı akbabanın donmak üzereyken bulunduğu bildirildi.

SIRBİSTAN'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaralı akbabanın kanadında, "Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation" yazılı kimliği ve GPS'nin bulunduğu kaydedilen açıklamada, yaralı hayvanın Sırbistan Av Koruma Müdürlüğü'ne ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Donmak üzere olan akbabaya Türk askeri yardım etti

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Açıklamada, "Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen yaralı akbaba, çağırılan veteriner hekim tarafından tedavisinin yapılmasınının ardından Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Donmak üzere olan akbabaya Türk askeri yardım etti

Donmak üzere olan akbabaya Türk askeri yardım etti

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