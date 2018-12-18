taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3546
Euro
6.0939
Altın
1249.23
Borsa
89798.32
Gram Altın
215.132

Donmak üzere olan çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa'da kaybolduğu bildirilen çocuk jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden 5 kilometre uzakta donmak üzereyken bulundu.

AA | 18.12.2018 - 10:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa'da kaybolan küçük çocuk bir tepede soğuk hava şartları yüzünden ölmek üzereyken kurtarıldı.

Uzuncuk Mahallesi'nde yaşayan Cevat Gönül, oğlu İbrahim Halil Gönül'ü de yanına alarak Hamurkesen Mahallesi'ne alışverişe gitti. İbrahim Halil'i otomobilde bırakan baba Cevat Gönül, alışveriş yapmak için bir markete girdi. Döndüğünde ise oğlunun olmadığı fark etti.  Çevreyi kontrol eden baba, oğlunu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, küçük çocuğu yağmura rağmen sürdürülen 8 saatlik arama kurtarma çalışmasının sonunda, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafadeki Akziyaret Mahallesi'nde tepelik alanda buldu. Üşüdüğü için bir ağacın altına sığındığı öğrenilen İbrahim Halil Gönül, askerler tarafından Akziyaret Jandarma Karakolu'na götürüldü. Burada sıcak süt ikram edilen Gönül, daha sonra karakolda hazır tutulan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan İbrahim Halil Gönül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Jandarma ekipleri tarafından şefkatle sahip çıkılan çocuk, sıcak süt içirilip yorgana sarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Donmak üzere olan çocuk kurtarıldı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

489
Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

157
Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

114
Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

30
Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

148
Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

64
Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve kızı öldü

Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve kızı öldü

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir