Şanlıurfa'da kaybolan küçük çocuk bir tepede soğuk hava şartları yüzünden ölmek üzereyken kurtarıldı.

Uzuncuk Mahallesi'nde yaşayan Cevat Gönül, oğlu İbrahim Halil Gönül'ü de yanına alarak Hamurkesen Mahallesi'ne alışverişe gitti. İbrahim Halil'i otomobilde bırakan baba Cevat Gönül, alışveriş yapmak için bir markete girdi. Döndüğünde ise oğlunun olmadığı fark etti. Çevreyi kontrol eden baba, oğlunu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, küçük çocuğu yağmura rağmen sürdürülen 8 saatlik arama kurtarma çalışmasının sonunda, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafadeki Akziyaret Mahallesi'nde tepelik alanda buldu. Üşüdüğü için bir ağacın altına sığındığı öğrenilen İbrahim Halil Gönül, askerler tarafından Akziyaret Jandarma Karakolu'na götürüldü. Burada sıcak süt ikram edilen Gönül, daha sonra karakolda hazır tutulan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan İbrahim Halil Gönül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Jandarma ekipleri tarafından şefkatle sahip çıkılan çocuk, sıcak süt içirilip yorgana sarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Donmak üzere olan çocuk kurtarıldı VİDEO