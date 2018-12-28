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Donmaktan kurtulan köpeği Sualtı Grup Amirliği sahiplendi

Van'da gölde donmak üzereyken dalgıç polis Burak Ökten tarafından buzlar kırılarak kurtarılan ve "Buz" adı verilen köpek yavrusu, yeni yuvasına kavuştu.

AA | 28.12.2018 - 21:11..
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İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde yiyecek aramak için donan Sıhke Gölü'ne giden ancak buzun kırılması sonucu suya düşen köpek yavrusunu kurtaran Ökten ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli polisler, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi süren köpeği ziyaret etikten sonra kimliğini aldı.

Polisler köpeği daha sonra Sualtı Grup Amirliğine getirdi.

SUALTI GRUP AMİRLİĞİNE KATILDI

Ökten, yaptığı açıklamada, yavru köpeği sağlığına ve yeni yuvasına kavuşturdukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Buz"un bundan sonra Sualtı Grup Amirliğinin bahçesindeki yuvada kalacağını ifade eden Ökten, "Köpeği bahçedeki yeni arkadaşlarıyla tanıştırdık. Dört köpeğimiz oldu." dedi.

Donmaktan kurtulan köpeği Sualtı Grup Amirliği sahiplendi VİDEO

Ökten, basında zaman zaman hayvanlarla ilgili olumsuz haberlerle karşılaştıklarını belirterek, "Hayvanlara eziyet edenlere inat biz onları sevmeye, merhamet etmeye, beslemeye ve sahiplenmeye devam edeceğiz. Lütfen onları sevin, sevmekten zarar gelmez. Kedi köpek, bunlar masum canlılar. Kimseye bir zararları yok." diye konuştu.

Donmak üzere olan köpeğin yardımına polis yetişti VİDEO

Donmak üzere olan köpeğin yardımına polis yetişti

Donmaktan kurtulan köpeği Sualtı Grup Amirliği sahiplendi

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