Dont testisi kadınların elinde şekilleniyor

Seydikemer'in Dont Mahallesi'nden getirilen toprağı, suyla karıştırıp sopalarla dövdükten sonra harç yapan kadınlar, çarkın üzerinde dönen çamura elleriyle şekil veriyor.

KADINLAR ŞEKİLLENDİRİYOR

Çamur, kadınların elinde, testinin yanı sıra bardak, vazo gibi çeşitli eşyalara dönüşüyor. Son şeklini aldıktan sonra kurutulan ürünler, kullanıma hazır hale geliyor.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYORUZ"

Usta öğretici Fatma Köse, "Eskiden büyük güğümlerden buz gibi su içerdik. Kültürümüzü yaşatmak için mücadele ediyoruz. Teknolojiyle ihtiyaç kalmadığından testi unutuldu. İstiyoruz ki, biz öldüğümüz zaman bunu yapan birileri olsun. Yayladan üç farklı noktadan aldığımız topraktan üretiyoruz. Yaptığımız testinin içine yazın koyduğumuz soğuk su aynı soğukluğunda kalır" diye konuştu.