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Dördüncü kattan atlayan kız arkadaşına yalvardı

Bursa'da bir kişi, apartmanın 4'üncü katından atlayan sevgilisinin başında dakikalarca ağıt yaktı.

İHA | 04.03.2019 - 14:21..
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Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sevgilisi ile kavga eden Fatma K., apartmanın 4'üncü katında bulunan evlerinin camından atladı.

HEMEN AMBULANS ÇAĞIRDI

Bunun üzerine sevgilisi koşarak aşağıya, Fatma K.'nin yanına indi. Sevgilisinin yerde yattığını gören adam, hemen 112'yi aradı.

"NE YAPTIN FATMA ÖLME"

112 gelene kadar da Fatma K.'nin başında, "Sen ne yaptın Fatma, ölme." diye dakikalarca ağıt yaktı.

İntihar eden kız arkadaşına 'Ölme' diye yalvardı İZLE

DÖRDÜNCÜ KATTAN ATLAYAN KADININ DURUMU AĞIR

Talihsiz kadın, gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fatma K.'nin sevgilisi gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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