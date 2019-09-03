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Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.

AA | 03.09.2019 - 09:10..
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Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 21 KİŞİ YARALANDI

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.  Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.

Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

 

FLORİDA'YA GİDİYOR

ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.

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