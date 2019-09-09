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Dorian Kasırgası, Kanada kıyılarında etkili oldu

Virgin Adaları ve Bahamalar'da etkili olan Dorian Kasırgası, Kanada'nın doğu kıyılarında etkisini gösteriyor.

AA | 09.09.2019 - 11:41..
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Bahamalar'da birçok evin yıkılmasına ve 43 kişinin ölümüne neden olan Dorian Kasırgası, ilerlemeye devam ediyor.

Dorian Kasırgası, Kanada kıyılarında etkili oldu

KANADA'NIN DOĞU KIYILARINDA ETKİLİ OLDU

ABD'nin güneydoğu sahillerini etkileyen Dorian Kasırgası, kuzeye ilerleyerek Kanada'nın doğu kıyılarında etkili oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın hafta sonu itibarıyla Kanada'nın doğusundaki Yeni İskoçya ile Newfoundland ve Labrador eyaletlerine ulaştığını bildirdi.

Dorian Kasırgası, Kanada kıyılarında etkili oldu

İNŞAAT VİNCİNİN DEVRİLMESİNE NEDEN OLDU

Hafta sonu Yeni İskoçya eyaletinin başkenti Halifax'da saatteki hızı 100 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar, bazı apartmaların çatılarının uçmasına ve bir inşaat vincinin devrilmesine yol açtı.

Yetkililer, şu ana dek 43 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kasırganın Kanada'da can kaybına yol açmadığını belirtti.

Dorian Kasırgası, Kanada kıyılarında etkili oldu

CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Kategori 5 seviyesinde Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle, şu ana kadar 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Bahamalar'da bugüne dek etkili olan en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, büyük hasara neden olurken ve binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

Ülkede arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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