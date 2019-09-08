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Dorian Kasırgası'nda bir vinç devrildi

'Kategori 2' seviyesinde Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesini vuran Dorian Kasırgası'nda bir vinç rüzgar sebebiyle binaların üzerine yıkıldı.

DHA | 08.09.2019 - 11:02..
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Dorian Kasırgası, Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesini etkisi altına aldı.

ELEKTRİKLER YOK

9 yıl aradan sonra büyük bir kasırgaya hazırlanan Kanada, önlemler almaya devam ediyor. Yeni İskoçya bölgesinde binlerce insanın elektrik sebebiyle mağdur oldukları açıklandı.

Dorian Kasırgası'nda bir vinç devrildi

VİNÇ DEVRİLDİ

Kasırganın New Burnswick bölgesine doğru yöneldiği belirtilirken, amatör kameralara bir vincin devrilme anı yansıdı.

Dorian Kasırgası Kanada'da vinci devirdi İZLE

AĞAÇLAR DA BİRER BİRER DEVRİLDİ

Kasırga'da nedeniyle çok sayıda ağacın rüzgarın etkisiyle devrildiği de görüntülenirken, son açıklanan rakamlar ürküttü. Dorian Kasırgası nedeniyle ölü sayısının 43'e yükseldiği belirtildi.

Dorian Kasırgası'nda bir vinç devrildi

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