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Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar 7 can aldı.

AA | 04.09.2019 - 09:18..
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Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Kasırganın şiddetinden dolayı halkı uyaran Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis Abaco, halka, ana karaya gelmeleri çağrısında bulunmuştu.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Dorian Kasırgası Bahamalar'ı yıktı geçti

YAPILARIN YÜZDE 60'INDA ZARAR VAR

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti.

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

KASIRGA ABD'YE DOĞRU İLERLİYOR

Kategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

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