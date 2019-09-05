taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6881
Euro
6.2986
Altın
1542.49
Borsa
100062.01
Gram Altın
282.033

Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 20'ye yükseldi

Bahamalar’ı kategori 5 seviyesinde vurup büyük tahribata yol açan Dorian Kasırgası nedeniyle ölü sayısının 20’ye çıktığı, 70 bin kişinin yardımca ihtiyacı olduğu açıklandı.

İHA | 05.09.2019 - 13:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası sonucu Bahamalar’ın kuzeyindeki Büyük Abaco Adası’nda ölenlerin sayısının 20’ye yükseldiğini açıkladı.

YAĞMACILIK YAPANLAR YARGILANACAK

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Minnis, kasırgadan etkilenen bölgelere daha fazla polis ve savunma kuvvetlerinin gönderildiğini, ayrıca yağmacılık yapanların yargılanacağını söyledi.

Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 20'ye yükseldi

İMKANLAR YETERLİ DEĞİL

Bahamalar Başbakanı Minnis, daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin Dorian Kasırgası gibi şiddetli hava olaylarına karşı imkanlarının yeterli olmadığını, bu nedenle Bahamalar’ın yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Minnis, felaketin ardından yardım eden ülkelere teşekkür etti.

Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 20'ye yükseldi

70 BİN KİŞİNİN YARDIMA İHTİYACI VAR

Bahamalar'ı vuran en şiddetli kasırga olan Dorian, büyük tahribata yol açtı. Bölgeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Bahamalar'da yaklaşık 70 bin kişinin barınak, içme suyu, yiyecek ve ilaç gibi acil yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 20'ye yükseldi

1 MİLYON DOLAR TEMİN EDİLDİ

Lowcock, BM tarafından kasırganın vurduğu Büyük Bahama ve Abaco Adaları için acil yardımlar için 1 milyon dolar fon temin edildiğini söyledi. Bahama Ulusal Acil Durum Yönetimi'ni destekleyen ve 114 kişiyi kurtaran Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCGC) ekipleri, bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 20'ye yükseldi

ABD'NİN DOĞU KIYILARINDA KARAYA ULAŞTI

Pazar günü Florida’dan önce Bahamalar'ı kategori 5 seviyesinde vuran Dorian Kasırgası, ABD’nin Doğu kıyılarında karaya ulaştı.

Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 20'ye yükseldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

420
Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

375
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci uyarısı

450
Erdoğan: Nükleer silahımız neden olmasın

Erdoğan: Nükleer silahımız neden olmasın

290
Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı

Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı

179
Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

134
İBB'de Mezarlıklar Daire Başkanı, CHP'nin Sultanbeyli adayı oldu

İBB'de Mezarlıklar Daire Başkanı, CHP'nin Sultanbeyli adayı oldu

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir