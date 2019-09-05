Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 20'ye yükseldi

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası sonucu Bahamalar’ın kuzeyindeki Büyük Abaco Adası’nda ölenlerin sayısının 20’ye yükseldiğini açıkladı.

YAĞMACILIK YAPANLAR YARGILANACAK

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Minnis, kasırgadan etkilenen bölgelere daha fazla polis ve savunma kuvvetlerinin gönderildiğini, ayrıca yağmacılık yapanların yargılanacağını söyledi.

İMKANLAR YETERLİ DEĞİL

Bahamalar Başbakanı Minnis, daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin Dorian Kasırgası gibi şiddetli hava olaylarına karşı imkanlarının yeterli olmadığını, bu nedenle Bahamalar’ın yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Minnis, felaketin ardından yardım eden ülkelere teşekkür etti.

70 BİN KİŞİNİN YARDIMA İHTİYACI VAR

Bahamalar'ı vuran en şiddetli kasırga olan Dorian, büyük tahribata yol açtı. Bölgeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Bahamalar'da yaklaşık 70 bin kişinin barınak, içme suyu, yiyecek ve ilaç gibi acil yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

1 MİLYON DOLAR TEMİN EDİLDİ

Lowcock, BM tarafından kasırganın vurduğu Büyük Bahama ve Abaco Adaları için acil yardımlar için 1 milyon dolar fon temin edildiğini söyledi. Bahama Ulusal Acil Durum Yönetimi'ni destekleyen ve 114 kişiyi kurtaran Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCGC) ekipleri, bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

ABD'NİN DOĞU KIYILARINDA KARAYA ULAŞTI

Pazar günü Florida’dan önce Bahamalar'ı kategori 5 seviyesinde vuran Dorian Kasırgası, ABD’nin Doğu kıyılarında karaya ulaştı.