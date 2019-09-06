Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı 30'a çıktı

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası sonrası konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Minnis, kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da, ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Dorian Kasırgası'nın yol açtığı korkunç yıkım VİDEO



GIDA YARDIMI YAPILACAK

Bahamalar'da 70 bin kişinin acil gıda ve temiz içme suyuna ihtiyaç duyduğunu bildiren Birleşmiş Milletler, bölgeye 8 ton gıda yardımı gönderecek.

KASIRGA GÜNEY VE KUZEY KAROLİNA'DA ETKİLİ

ABD'nin doğu kıyılarına ulaşan, güç kazanarak kategori 3'e yükselen ve bir süre sonra yeniden kategori 2 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, Güney ve Kuzey Karolina eyaletlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Şiddetli rüzgar ve yağmur Güney Karolina eyaletinin Charleston kentinde sel ve su baskınlarına neden olurken, Güney ve Kuzey Karolina eyaletlerinde 220 binden fazla ev ve iş yerinde de elektrik kesintileri yaşandı.