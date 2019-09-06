Dorian Kasırgası için günlerdir uyarı yapılıyordu, ancak kasırganın yıkımı tahmin edilenden de fazla oldu.

30 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bahamalar'ı etkisi altına alan Dorian Kasırgası binlerce kişiyi evsiz bırakırken 30 kişinin de ölümüne neden oldu.

KASIRGA ABD'NİN DOĞU KIYILARINDA ETKİLİ OLUYOR

Kasırga, şimdi 150 kilometre hızla ABD'nin doğu kıyılarına ilerliyor. ABD'li yetkililer, kasırganın Virginia eyaletine de ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Dorian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın uydu fotoğrafları- FOTO GALERİ



YIKIMIN UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

Yıkıma neden olan kasırganın uydu görüntüleri ise dün kamuoyuyla paylaşıldı.