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Dorian Kasırgası'nın uzaydan çekilen etkileyici videosu

ABD'yi vuran Dorian Kasırgası'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan kaydedilen yeni bir videosu yayınlandı

Haber Merkezi | 09.09.2019 - 11:45..
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Amerika Birleşik Devletleri, birkaç gündür yıkıcı Dorian Kasırgası ile mücadele ediyor. Kasırga, özellikle Atlantik Okyanusu'ndaki adalarda ve ABD'nin doğu kıyısı boyunca oldukça şiddettli yıkım etkileri yarattı. Yaklaşık 150 kilometre hıza ulaşan Dorian, şimdiye kadar yaklaşık 40 kişinin ölümüne yol açtı.

3 Eylül tarihinde Avrupa Uzay Ajansı'ndan Luca Parmitano, bütün bunlar meydana geldiği anda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan kasırgayı görüntülemeyi başardı. Kasırganın üzerinden geçtiği anda kamerayı kasırgaya sabitleyen Parmitano, 3 dakika boyunca 350 adet yüksek çözünürlüklü fotoğraf yakaladı. Daha sonra bu fotoğraflar birleştirilerek ortaya aşağıdaki video çıktı:

Dorian Kasırgası'nın uzaydan çekilen videosu

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