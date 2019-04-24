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Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Hakkari'deki üs bölgesinde 4 şehit verdiğimiz hain saldırıya, cevap misliyle veriliyor.

AA | 24.04.2019 - 11:50..
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Seriberi Üs Bölgesi'ne bir grup PKK/YPG'li teröristin, sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE BİR GRUP TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen hava harekatında, 19 Nisan'da piyade erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın şehit olduğu bölgede, bir grup terörist etkisiz hale getirildi.

BUGÜN DE BİR GRUP TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bugün yapıaln operasyonda da bir grup teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

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