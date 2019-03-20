Dört beceride ilk Türkçe elektronik sınav yapıldı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk; okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride dil yeterlilikleri ölçen ilk Türkçe elektronik sınavı (e-sınav) Ankara'da yaptıklarını belirtti.

Selçuk, "Pilot uygulamalardan sonra elde edilen verileri kullanarak mevcut durumumuzu göreceğiz ve ana dildeki her bir beceri ile akademik başarı arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz." dedi.

NİSANDA 15 OKULDA YAPILACAK

Bakan Selçuk, dil becerisini ölçmeye yönelik sınav yapabilme ile ilgili çalışmaları 2018'de başlattıklarını hatırlattı. Çalışmaların tamamlandığını ve ilk pilot uygulamayı Ankara'da gerçekleştirdiklerini bildiren Selçuk, "Pilot uygulama için 15 il seçildi. İlk uygulama Ankara'da gerçekleştirildi. Sınava Ankara'da 9 okuldan 7. sınıf öğrencilerinden seçilen 374 öğrenci katılıyor. MEB, Ankara elektronik sınav merkezinde uluslararası standartlarda sınav salonu oluşturdu. Nisan ayında ise pilot seçilen Ankara, İstanbul, Bursa, Kütahya, Denizli, Aydın, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Konya olmak üzere 15 ilde bu sınavı uygulayacağız." diye konuştu.