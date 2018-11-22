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Dört beceride Türkçe sınavı geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere, dört beceride yeterlilikleri ölçmeye yönelik Türkçe sınav yapmak için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 10:04..
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerini sürekli iyileştirmek ve yeni yaklaşımları kullanmak istediklerini belirtti.

4 BECERİDE SINAV

Bakan Ziya Selçuk, bu kapsamda okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride Türkçe sınav yapmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Dört beceride Türkçe sınavı geliyor

"ÖĞRENCİLERİN DİL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Ziya Selçuk, "Özellikle Suriyelilere yönelik Türkçe öğretiminde bu sınavları kullanmayı planlıyoruz. Daha sonra öğrencilerimizin ana dil becerilerini ölçmek için de yaygın bir şekilde kullanacağız. Ölçemediğimiz süreçleri iyileştiremeyiz. Dille ilgili dört beceriyi birlikte ölçeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu amaçla 81 ilimizdeki mevcut elektronik sınav merkezlerimizi kullanacağız. Ayrıca tüm illerimizde ölçme ve değerlendirme merkezlerimizin kurulumunu bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu merkezlerimizi de bu süreçte aktif kullanacağız" dedi.

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