taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0639
Euro
6.5526
Altın
1608.99
Borsa
119559.21
Gram Altın
313.525
Bitcoin
61775.99

Dört kadının epik yolculuğu: Sağım Solum Önüm Arkam

İlk öykü kitabı Filedelfiya Hikayeleri’yle dikkatleri üzerine çeken Yeşim Erdem, Sağım Solum Önüm Arkam’da, bu ülkenin yakın tarihine ve gerçeklerine sakınmasız bir bakış atıyor…

Özel İçerik | 19.02.2020 - 13:09..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

sağım solum önüm arkam

Yeşim Erdem’in biyografisinde şu iki cümle geçiyor: Şu an DC, New York ve İstanbul arasında mekik dokuyor ama hayatının geçtiği her yerde yaşamaya devam ediyor. Son kitabı Sağım Solum Önüm Arkam, bir yanıyla tüm bu mekânların ruhlarına bir hürmet niteliğinde.” Erdem, geçtiği mekânların ruhlarından romanına bir nefes üflüyor. Bu ülkenin yarım yüzyılının tarihine ve o tarihin gerçeklerine hiç sakınmadan kurduğu anlatımıyla dikkat çekiyor. Okura, özlemini duyduğu dolu dolu bir roman vaat eden Erdem, her bir cümlesinde yitirilen saflığı, acıları, travmaları, büyümeyi ve her şeye karşın yaşama aşkıyla sevginin yeniden bulunuşunu anlatıyor…

Sağım Solum Önüm Arkam - Yeşim Erdem

(Yeşim Erdem)

SAĞIM SOLUM ÖNÜM ARKAM

Sağım Solum Önüm Arkam’ın hikâyesi, küçük bir Ege kasabasında yaşayan iki ailenin, Selen ile Ceren ve Eylem ile Devrim adında kız kardeşlerin gözünden aktarılıyor. Ve bu hikâye, genç kızlar, sağ sol saflaşmasına, mahalle çocuklarının çekişmesine tanık olduğunda başlıyor. Ancak hiçbirisi bu olayların sadece seyircisi olmakla kalmıyor, bizzat faili de oldukları bu gelişmelerden yara almadan çıkamıyorlar. Darbe dönemini, baskıyı, gençliğin sancısını, bu ülkenin gençleri olarak yaşıyorlar…

80 darbesinin yansımalarını işleyen Erdem, romanında günümüzü de anlatıyor. Kahramanların büyükşehre göçü, kuşak çatışması, kardeş rekabeti, aile kurma çabaları, aşkın yansımaları, her şey romandan göz kırpıyor. Tacizlere, baskılara, haksızlığa karşı hayata tutunan kadınların yanında durup, hâkim olan eril kültürle de hesaplaşmasını yapıyor. Bu kısmı özellikle tükenmeyen arayışları ve adalet duygusuyla gazeteci Selen’in gözünden görüyoruz. Selen, taşıdığı bu niteliklerle kendisini yıllar önce işlenen siyasi bir cinayetin ardındaki sırları çözerken buluyor. Bu noktada hep birlikte Selen’in gerçeklerle duyguları arasında yapacağı seçime de tanık oluyoruz…

Yaşamın içinde, yaşanmış her bir duygu kelimelerle yoğruluyor…

Sağım Solum Önüm Arkam - Yeşim Erdem

Sağım Solum Önüm Arkam

Yeşim Erdem

Can Yay.

S.: 512

Kitabı satın almak için tıklayınız: canyayinlari

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

İlginizi Çekebilir
Man Booker Finalisti Tibor Fischer’den: Dünyaya Nasıl Hükmedersin
Man Booker Finalisti, kara mizah ustalarından Tibor Fischer, Dünyaya Nasıl Hümedersin, Göbeklitepe’den Orta Çağ Avrupası’na, Cennet Bahçesi’nden kıyamete kaçışın hikâyesini anlatıyor…
Arda Erel ile son romanı Yüz Yüze’yi ve yazarlığını konuştuk
Sarsıntı romanının devamı Yüz Yüze ile buluştuğumuz Arda ile kitaplarını, yazarlığını ve pek çok konuda düşüncelerini konuştuk…
Rehber bir kitap: Sanal Âlemin de Bir Hukuku Var
Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan bu kitabı hukukçu olmayanların da kolaylıkla anlayacakları bir üslup ve soru-cevap usulüyle kaleme aldı.
Yeni çıkanlar - 17 Şubat 2020
Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
403
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
518
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
169
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
302
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
250
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
35
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir