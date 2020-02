Dört kadının epik yolculuğu: Sağım Solum Önüm Arkam

Yeşim Erdem’in biyografisinde şu iki cümle geçiyor: “Şu an DC, New York ve İstanbul arasında mekik dokuyor ama hayatının geçtiği her yerde yaşamaya devam ediyor. Son kitabı Sağım Solum Önüm Arkam, bir yanıyla tüm bu mekânların ruhlarına bir hürmet niteliğinde.” Erdem, geçtiği mekânların ruhlarından romanına bir nefes üflüyor. Bu ülkenin yarım yüzyılının tarihine ve o tarihin gerçeklerine hiç sakınmadan kurduğu anlatımıyla dikkat çekiyor. Okura, özlemini duyduğu dolu dolu bir roman vaat eden Erdem, her bir cümlesinde yitirilen saflığı, acıları, travmaları, büyümeyi ve her şeye karşın yaşama aşkıyla sevginin yeniden bulunuşunu anlatıyor…

(Yeşim Erdem)

SAĞIM SOLUM ÖNÜM ARKAM

Sağım Solum Önüm Arkam’ın hikâyesi, küçük bir Ege kasabasında yaşayan iki ailenin, Selen ile Ceren ve Eylem ile Devrim adında kız kardeşlerin gözünden aktarılıyor. Ve bu hikâye, genç kızlar, sağ sol saflaşmasına, mahalle çocuklarının çekişmesine tanık olduğunda başlıyor. Ancak hiçbirisi bu olayların sadece seyircisi olmakla kalmıyor, bizzat faili de oldukları bu gelişmelerden yara almadan çıkamıyorlar. Darbe dönemini, baskıyı, gençliğin sancısını, bu ülkenin gençleri olarak yaşıyorlar…

80 darbesinin yansımalarını işleyen Erdem, romanında günümüzü de anlatıyor. Kahramanların büyükşehre göçü, kuşak çatışması, kardeş rekabeti, aile kurma çabaları, aşkın yansımaları, her şey romandan göz kırpıyor. Tacizlere, baskılara, haksızlığa karşı hayata tutunan kadınların yanında durup, hâkim olan eril kültürle de hesaplaşmasını yapıyor. Bu kısmı özellikle tükenmeyen arayışları ve adalet duygusuyla gazeteci Selen’in gözünden görüyoruz. Selen, taşıdığı bu niteliklerle kendisini yıllar önce işlenen siyasi bir cinayetin ardındaki sırları çözerken buluyor. Bu noktada hep birlikte Selen’in gerçeklerle duyguları arasında yapacağı seçime de tanık oluyoruz…

Yaşamın içinde, yaşanmış her bir duygu kelimelerle yoğruluyor…

