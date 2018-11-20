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Dört üniversite öğrencisinden birinde kariyer sorunu var

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) yaptığı araştırmaya göre, her dört üniversite öğrencisinden biri kariyer sorunu yaşıyor.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 12:55..
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Dört üniversite öğrencisinden birinde kariyer sorunu var

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğrenci Dekanlığının, üniversitenin farklı fakültelerinde okuyan bin 739 öğrenciyle yaptığı araştırmayla, İstanbul'da eğitim gören öğrencilerin sorunları tespit edildi.

ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI BELİRLENDİ

Buna göre, öğrencilerin sorunları sağlık, kişisel ve sosyal ile üniversite ortamı olmak üzere üç başlıkta toplandı.

Sağlık sorunları; fiziksel ve psikolojik, kişisel ve sosyal sorunlar; maddi, kariyer, aile ve akademik, üniversite ortamı sorunları; temizlik, kütüphane, öğretim üyeleri ve sosyal faaliyetler olarak belirlendi.

Dört üniversite öğrencisinden birinde kariyer sorunu var

İŞ BULMAMA KORKUSU

Araştırmada, her dört üniversite öğrencisinden birinin kariyeriyle ilgili problemler yaşadığı belirlenirken, bu problemler arasında bölümünden memnun olmama, iş bulamama kaygısı ve kariyerine yön verme konusunda kararsızlık dikkati çekti.

Dört üniversite öğrencisinden birinde kariyer sorunu var

SAĞLIK VE PSİKOLOJİK SORUNLAR

Üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 5'inde ruhsal sağlık problemlerinin tespit edildiği araştırmaya göre, psikolojik sorunlar arasında en yaygın olarak sigara, internet ve bilgisayar bağımlılığı yer aldı.

Öğrencilerin, baş dönmesi, mide bulantısı, kalp çarpıntısı ve uyku sorunları gibi fiziksel yakınmaları da araştırma sonuçlarına yansıdı.

Dört üniversite öğrencisinden birinde kariyer sorunu var

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