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Dortmund Haaland'ı açıkladı

Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'un golcüsü Erling Haaland'ın yeni takımı resmen belli oldu. 19 yaşındaki Norveçli golcü, Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Haber Merkezi | 29.12.2019 - 18:44..
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Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran RB Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Borussia Dortmund bu transfer için Salzburg'a 30 milyon euro ödeme yaptı.

"ISRARIMIZ KARŞILIĞINI BULDU"

Alman ekibinin CEO'su Hans-Joachim Watzke bu transferin ardından "Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen birçok teklife rağmen, Haaland sportif rekabet ve bakış açısı nedeniyle Dortmund'u tercih etti. Israrımız karşılığını buldu." açıklamasını yaptı.

Dortmund Haaland'ı açıkladı

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