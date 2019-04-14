Dövdüğü babası tarafından bıçaklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Konya'daki Hacıkaymak Mahallesi İbrahim Müteferika Sokak'ta meydana geldi. Bekar Adem Göğüş, evlerinde oturdukları sırada babası Mevlüt Göğüş ile belirlenemeyen nedenle tartıştı.
AĞIR YARALANDI
Adem Göğüş, tartışma sırasında sinirlenip, babasını dövdü. Baba Mevlüt Göğüş de mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kasığından yaraladı. Atar damarında kesi oluşan ve kanlar içinde kalan Adem Göğüş, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Duran kalbi çalıştırılan ve ameliyat edilen Adem Göğüş'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Mevlüt Göğüş olayın ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.