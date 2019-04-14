Dövdüğü babası tarafından bıçaklandı

Koloniler halinde uçan diken kelebekler vatandaşların ve çocukların ilgisini çekiyor.

Derbiyi izlemek için Şükrü Saracoğlu Stadı'na gelen Galatasaraylı taraftarlar, sahte para atarak Fener Ol kampanyasına gönderme yaptı.

ABD'de, 6 yaşındaki Millie Drew Kelly, 4 yaşındaki erkek kardeşinin silahı ateşlemesiyle yaşamını yitirdi. Savcılık yetkilileri silahın ruhsatlı olması nedeniyle soruşturma açmadı.

Yeni Malatyaspor'un forveti Aboubakar Kamara, Alanyaspor kalecisi Haydar'ı çalımladıktan sonra boş kaleye akıl almaz bir gol kaçırdı. Dönen topta Alanyaspor köşe vuruşundan Fernandes ile gol buldu.

Türkiye'nin bütün baskılara karşı geldiğini hatırlatan Kremlin'den bu kararlılığa teşekkür geldi.

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Bülent Arınç: CHP iki büyükşehirde önde görünüyor

AK Parti'nin 31 Mart'ta aldığı oyları değerlendiren Bülent Arınç, "Ankara ve İstanbul’un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz" ifadelerini kullandı.