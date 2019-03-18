Döverek öldürüp yol kenarına attılar

Osmaniye'nin Karakütük köyü sınırları içerisinde, yolun kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

HENÜZ KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemede; üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki kişinin cesedinde, dövülerek ve sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, ardından yol kenarına bırakıldığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, cenaze aracıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.





