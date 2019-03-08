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Down sendromlu çocuklara yemek verdi, cezadan kurtuldu

Adana'da yaralama olayından dolayı haklarında soruşturma başlatılan müşteki ve şüpheli, Uzlaştırma Bürosu tarafından yapılan uzlaştırma sonucu anlaştı. Anlaşma down sendromlu çocuklara yaradı.

İHA | 08.03.2019 - 12:14..
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Adana'da Uzlaştırma Bürosu tarafından yapılan uzlaştırmada; müşteki Ahmet Çiçek, şüpheli Kerem Yağmahan'ın down sendromlu çocuklara yemek vermesi halinde uzlaşmayı kabul edeceğini söyledi. Şüpheli de müştekinin talebini kabul edince bir lokantada, özel eğitim alan down sendromlu çocuklara yemek verildi.

Down sendromlu çocuklara yemek verdi, cezadan kurtuldu

UZLAŞTIRMA BÜROSU BARIŞTIRDI

Adana'da bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan Kerem Yağmahan, mağaza çalışanı Ahmet Çiçek ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sonucunda darbedilen Çiçek, Yağmahan'dan şikayetçi oldu. Daha sonra "basit yaralama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Yağmahan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda müşteki Çiçek ile buluşturuldu.

Down sendromlu çocuklara yemek verdi, cezadan kurtuldu

KURU FASULYE VE PİLAV DAĞITILDI

Yapılan uzlaştırma sonucu müşteki Çiçek, Yağmahan'ın down sendromlu çocuklara yemek vermesi halinde uzlaşmayı kabul edeceğini belirtti. Yağmahan da bu talebi kabul etti ve uzlaşma sağlandı. Kerem Yağmahan da merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde çalıştığı pilavcıda, engelli 25 çocuğa kuru fasulye ve pilav dağıttı.

Down sendromlu çocuklara yemek verdi, cezadan kurtuldu

"GÜZEL BİR OLAYA VESİLE OLDU"

Down sendromlu çocuklar ise dağıtılan yemekten oldukça memnun kaldı. Yemek dağıtımından önce açıklamada bulunan müşteki Ahmet Çiçek, konuyu fazla uzatmak istemediğini ancak çocuklara yardım edilmesi talebinde bulunduğunu belirterek, bu durumun güzel bir olaya vesile olduğu için memnun olduğunu dile getirdi. Yağmahan ise böyle bir talebi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Down sendromlu çocuklara yemek verdi, cezadan kurtuldu

Down sendromlu çocuklara yemek verdi, cezadan kurtuldu

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