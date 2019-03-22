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Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi

Down sendromlu çocukları ve ailesini taşıyan minibüs devrildi. Çok sayıda yaralı var.

İHA | 22.03.2019 - 11:51..
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İzmir'de Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs, freni boşalınca takla attı.

Yan yoldaki bir başka otomobile çarpan servis aracında bulunan 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 4'ünün, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi

FRENİ BOŞALDI, TAKLA ATTI

Zülfikar Yüksel idaresindeki 35 AEM 253 plakalı okul servis minibüsü, Bayraklı'dan Down sendromlu öğrencileri alarak, Karşıyaka Meslek Eğitim Merkezi'ne gitmek üzere hareket etti. İçinde otizmli öğrenciler ile yakınlarından oluşan 28 kişinin bulunduğu servis aracı, Karşıyaka yönüne giderken, Bayraklı'daki şehir hastanesi inşaatının bulunduğu yan yolda, iddiaya göre freni boşalınca takla attı.

Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi

29 KİŞİ YARALANDI

Beton bariyerleri devirerek karşı şeride geçen ve Önder Acılar'ın kullandığı 35 KF 8463 plakalı otomobile çarpan minibüs, ters döndü. Kazada minibüste bulunan şoför dahil 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi VİDEO

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi

Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi

Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi

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