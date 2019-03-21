Down Sendromlu Ebubekir'in hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Down Sendromlu Ebubekir Sıddık Kaya'nın en büyük hayali, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan Gençlik Merkezi’nin organizesiyle 1 günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştü.

BUGÜN ONUN GÜNÜ

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla polis üniforması giyen down sendromlu Ebubekir’in, Esentepe Mahallesi Akbaş Caddesi üzerindeki evinin önüne siren çalarak gelen polis araçlarını görünce sevinci doruğa çıktı.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN MAKAMINA GEÇTİ

Kendisini emniyet müdürlüğüne götürmek için gelen polisleri, ‘çavuş’ diyerek selamlayan Ebubekir, onlar için dua etmeyi de unutmadı. Ekip otosuna binen Ebubekir, şehir turu attıktan sonra Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştı. İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’ın makamına geçen Ebubekir, burada telsizden adının geçtiği anonsu duyunca sevinci doruğa çıktı. Okuma yazma bilmese de kitapları çok seven Ebubekir’e bir de kitap hediye edildi.

BABA SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Sevinç gözyaşlarına hakim olamayan baba Duran Kaya da, “Emniyet Müdürlüğümüze ve Gençlik Merkezimize teşekkür ediyorum. Böyle etkinlikler yapıyorlar. Oğlumun yarım saatlik mutluluğu için benim hayatım feda olsun” diye konuştu.







