Down sendromlu Futsal A Milli Takımı yurda döndü

Down sendromlu Futsal A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen üçüncülüğün ardından İstanbul'da Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı.

İtalya'nın Terni kentinde ilk kez düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamlayan ay-yıldızlılar, THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

Çiçeklerle karşılanan kafilede bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk kez düzenlenen şampiyonada elde ettikleri başarıdan dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

BÜYÜK BİR BAŞARI

Yıllar önce evlere kapatılmak istenen çocukların, büyük bir başarıya imza attığını dile getiren Aydın, "Takım, altı aylık süreçte kuruldu. İlk kurulduğunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gitmiştik. Bu kardeşlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza, 'Avrupa'ya gideceğiz, kupayı da size getireceğiz.' diye söz vermişti. Verdiğimiz bu sözü tuttuğumuz için tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kafilenin, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsveç'le yapacağı maçı izlemek için Konya'ya gideceğini aktaran ve üçüncülük kupasını yetkililere teslim edeceklerini ifade eden Aydın, özel sporcuların bu başarısı nedeniyle çok mutlu olduklarını kaydetti.

ÇEKİŞMELİ MAÇLAR

Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı Teknik Direktörü Mustafa Demirdağ, takımda ilk başlarda kimsenin birbirini tanımadığını, sınırlı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Demirdağ, birçok yetkilinin kendilerine imkan sağladığını aktararak, "Rakip takımların bizi, bizim de onları izleme şansımız olmadı. İlk defa orada karşılaştık. Güzel, keyifli ve çekişmeli maçlar oldu. Normalde gollü maçlar beklerken, kafa kafaya gitti. Çok küçük nüanslarla üçüncülüğü elde ettik." şeklinde konuştu.

Organizasyonda "En iyi kaleci" seçilen Volkan Yavuzaslan ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirmiş olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Yavuzaslan, kaleci olarak adaşı Fenerbahçeli Volkan Demirel'i örnek aldığını aktardı.

Milli takım oyuncuları, terminalde yakınları ile down sendromlu arkadaşları tarafından Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Burada, kendilerine özgü sevinç gösterisinde bulunarak, omuz omuza veren sporcular, daha sonra havalimanından ayrıldı.