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Down sendromlu genç iki aracın yanmasına sebep oldu

Down sendromlu M.G, sokakta bulduğu kumaşları ateşe vererek park halinde olan iki aracın yanında bıraktı. Alev alan otomobilleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

DHA | 22.12.2018 - 15:28..
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Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta mahallede oturan 20 yaşındaki down sendromlu  M.G. yolda yürürken tekstil atıkları buldu. Kumaş parçalarını alan genç bunları sokak üzerinde park halinde bulunan iki aracın yanına taşıdı.

KUMAŞ PARÇALARINI ALEVE VERDİ

Daha sonra genç yanındaki çakmakla kumaş parçalarını ateşe verdi. Alevler büyüyerek iki araca sıçradı . Her iki aracında arka kısmı alev aldı.

Down sendromlu genç iki aracın yanmasına sebep oldu

İTFAİYE EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Genç olay yerinden uzaklaşırken, yangını gören araç sahipleri ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu.  Olayı anlatan araç sahipleri, "Geldiğimizde yanıyordu araçlar kamera görüntülerini izleyince olanları gördük" diye konuştu.

Down sendromlu genç iki aracın yanmasına sebep oldu

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