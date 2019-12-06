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Down sendromlu Kadir polisle zeybek oynadı

Bir polis memurunun ziyaret için gittiği okulda Down sendromlu öğrenciyle oynadığı zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA | 06.12.2019 - 19:16..
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Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etmişti.

Down sendromlu Kadir polisle zeybek oynadı

ZEYBEK OYNADILAR

Ziyaret sırasında Down sendromlu 3. kademe öğrencisi Kadir Ant, zeybek bildiğini belirtmesi üzerine polis memuru Kadir Sümer bu oyunu kendisine öğretmesini istedi.

Ant ile Sümer'in birlikte oynadıkları zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Down sendromlu öğrenci ile polis memurunun zeybek oyunu güzel bir görüntü oluşturdu.

Polis down sendromlu öğrenciyle zeybek oynadı İZLE

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