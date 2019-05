Down sendromluların sesi olup 34 ülke dolaştı

Down sendromu konusunda farkındalığını artırmak için 7 yıldır çalıştığı işten ayrılarak motosikletiyle dünya turu yapmaya karar veren Çolak, Down Sendromu Derneği iş birliğiyle başlatılan "Down To Earth Road" projesi kapsamında önce Avrupa'nın en kuzey noktası North Cape kıyılarına, sonra Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı nokta olan Japonya'daki Kuşimoto'ya gitti.

RÖPORTAJLAR YAPTI

Çolak, başta down sendromlu kardeşi Erdem ve tüm down sendromlu bireylerin sesini dünyaya duyurmak için motosikletiyle çıktığı yolda 34 ülkeye ulaştı. Asya rotasının son durağı olan Japonya'da tüm parasını bitiren Çolak, Türkiye'ye dönebilmek için 2 buçuk ay çalışarak para biriktirdi. Çolak, rotası üzerindeki down sendromu derneklerine Türk kahvesi ve nazar boncuğu hediye etti ve down sendromlu bireylerle röportajlar yaptı.

Bir yandan da yanında götürdüğü geleneksel zeybek kostümüyle zeybek oynayarak gittiği ülkelerde Türk kültürünün gönüllü temsilcisi oldu, tüm yaşadıklarını Demir atlı yörük" isimli sosyal medya hesaplarından dünyaya aktardı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

2 yıllık uzun motosiklet yolculuğunun ardından Türkiye'ye dönen ve yeni rotalar için hazırlanan Çolak, Down To Earth Road projesinin hedeflerini ve yaşadıklarını anlattı.

Motosikletiyle dünya turuna çıkma kararında Down sendromlu kardeşi Erdem'in etkili olduğunu belirten Çolak, "Rotam üzerinde bulunan Avrupa'da 25 ülkede down sendromu derneklerini ziyaret ederek, röportajlar yaparak ve onlar için Türkiye'den hazırladığımız hediyeleri takdim ederek hem Türkiye içinde hem de global anlamda farkındalık oluşturmaya çalıştık." dedi.

Çolak, 30 Ağustos 2017'de Avrupa'ya doğru yola çıktığını ve Balkan ülkelerini, Hırvatistan, İtalya, İsviçre, Danimarka ve Norveç'i geçerek Avrupa'nın en kuzey noktası olan North Cape'a ulaştığını belirterek, bu rotada 25 ülke ve 19 bin kilometre katettiğini anlattı.

KİŞİSEL BECERİLERİNDE İYİLER

Ekonomisi iyi olan Avrupa ülkelerinde durumun daha iyi olduğunu belirten Çolak, "Hem devlet desteği, hem ailelerin bilinçli olmasıyla erken yaşlarda eğitim fırsatı oluyor. Spor ve müzik faaliyetlerinde ve kişisel becerilerde çok daha iyi noktalarda olduklarını gördüm." değerlendirmesini yaptı.

Çolak, Asya turunda 9 ülkeyi geçerek 25 bin kilometre katettiğini ifade ederek, "Japonya'ya gittiğimde pahalılıktan dolayı bütçe problemi yaşadım. 2 buçuk ay çalıştım ve bütçe yaparak geri döndüm. 10 ayımı burada geçirmiş oldum. Şu an imkanım olsa aynı projeye farklı rotalarda devam etmek istiyorum. Gidecek rota çok. Nepal, Afrika ve Amerika rotası gibi muhtelif rotalar var. Japonya gelişmiş ve ekonomisi çok iyi bir durumda ülke. Devlet stratejisi olarak engelli bireylere maddi yardımdan ziyade onların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir şekilde eğitim veriliyor ve iş hayatına atılabilmeleri sağlanıyor. Eğitim sistemi de onun üzerine kuruluyor ve buna izin veriyor. Dışarıdaki iş kolları ona göre düzenleniyor. O bireylere daha fazla ayrıcalık tanınıyor. 18-20 yaş arasındaki süreçte rehabilitasyon eğitiminin ardından kabiliyetlerine göre o iş kolunda çalışabiliyorlar. Ülkemizde de Down Sendromu Derneği'nin 'Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı' sayesinde down sendromlu bireyler meslek edindirme noktasında eğitimler alıyor. Bu program bünyesinde down sendromlu bireyler eğitimlerinin ardından belirli iş alanlarında meslek sahibi oluyor. Hayatlarına kazanarak devam etmeye çalışıyor. Bu proje sadece down sendromlular için değil engelli bireyler için de örnek olabilir. " dedi.

Çolak, 44 bin kilometrelik motosiklet turunun down sendromu farkındalığının yanı sıra Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını vurguladı.

BİRTAKIM FİRMALARIN KAPISINI ÇALDIK

Motosikletiyle farkındalık projesine devam edebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Çolak, "Avrupa rotasına kendi paramla çıktım. Down Sendromu Derneği'yle beraber bu projeye başladık. Dönüşte orada neler yaptığımızı sunumlarla anlattık. Asya rotası için birtakım firmaların kapısını çaldık." dedi.

Projeye halk oyunlarını da dahil ettiğini ve zeybek kostümü alarak yola çıktığını belirten Çolak, "Geçtiğim her ülkede farklı zeybek oyunları icra ettim. Kültürel bir farkındalık oluşturarak ülkemizi tanıtmak için de yola çıktım aslında. 2 sene önce bıraktım ve 7 yıldır edindiğim bütçeyi erittim. Bu projeyi beğenen ve projenin devam etmesini isteyen bireysel ve kurumsal desteklere her zaman açığım." diye konuştu.