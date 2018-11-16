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Down sendromlu ve otizmliler için komisyon kararı Resmi Gazete’de

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin durumları için çözüm Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 14:00..
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12 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olarak belirlendi. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

AİLELER UMUTLU

Türkiye Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda beş partinin verdiği önergeyle kurulan komisyondan ailelerin beklentileri yüksek.

Down sendromlu ve otizmliler için komisyon kararı Resmi Gazete’de

Okula alınmadığı için 12 yaşına kadar sekiz okul değiştirmek zorunda kalan otizmli Rüzgar’ın annesi Banu Boralı, ailelerin bir araya geldiği STK’lardan Tohum Oztim Vakfı ve Ulusal Down Sendromu Derneği yetkilileri birçok önemli sorunun sırada beklediğini belirtirken, ilk olarak eğitim sorununu çözülmesini beklediklerini söylüyor:

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