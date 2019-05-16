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DP 23 Haziran'da aday çıkarmayacak

Demokrat Parti, 23 Haziran'da yenilenecek İBB Başkanlığı seçimlerine katılmama kararı aldı.

AA | 16.05.2019 - 19:24..
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DP 23 Haziran'da aday çıkarmayacak

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'dan 22.544 oy toplayan Demokrat Parti , 23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı seçimlerine katılmayacak.

Son yerel seçimlerde 1 oyun bile ne kadar öenmli olduğunu anlayan siyaset adamları, Demokrat Parti'nin İBB seçilerinde büyük rol oynayacağını belirtti.

GENEL BAŞKAN DUYURDU

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, kararını sosyal medya hesabından duyurdu."Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta '2. Tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız" dedi.

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