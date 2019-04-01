DP'li İvenç sandıktan beklediğini bulamadı

31 Mart yerel seçimlerinde, en çok konuşulan isimlerinden biri de Pınar İvenç'ti.

DP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak gösterilen İvenç, İyi Parti'nin adayı Burhanettin Kocamaz başvuru saatini kaçırınca, kendisini feda ederek adaylıktan çekilmişti.

BİN 706 OY ALDI

Bu olaylar çerçevesinde herhangi bir açıklama yapmayan İvenç, Mersin'in Mezitli ilçesinden adaylığını devam ettirdi.

Ancak İvenç, bu sandıktan hüsranla ayrıldı.

Yüzde 1,55 oy alan DP'nin adayı, seçim yarışını üçüncü sırada kapattı.