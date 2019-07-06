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Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

İmkânsız İlişkilerden Mümkün İlişkilere kitabı ile okurla buluşan Psikiyatrist-Psikoterapist Dr. Bahar Tezcan, kitap ve film önerilerinde bulundu...

Özel İçerik | 06.07.2019 - 12:02..
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BAHAR TEZCAN

Sevgili Bahar Hanım ile “İmkânsız İlişkilerden Mümkün İlişkilere” adını verdiği, psikolojik vakaları işlediği kitabı sayesinde tanışmıştık. Röportajımızı okumuşsunuzdur. Bugün de (Cuma) kendisiyle keyifli bir çekim için bir araya geldik; yakında onu da paylaşacağım sizinle. Dedim ki, alanında uzman bir isimle bir araya gelmişim, neden hafta sonuna kitap önerileri almayayım ki!

Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

(Dr. Bahar Tezcan)

Kitap önerileri listeleyelim derken, Bahar Hanım’ın 2012’de sinema tutkusunu akademik boyuta taşıdığını öğrendim. Meğer Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü’nde yüksek lisans yapmış. O zaman bu hafta sonuna size sadece kitap önerisi değil, sürpriz olarak bir de film önerisiyle geliyorum.

Bahar Hanım diyor ki, bu kitapları okuyup, filmleri izlediğimizde alanında doyurucu bilgilere ulaşacakmışız. Bence listeye alınmalı…

KİTAP ÖNERİ LİSTESİ

 

Dr. Bahar Tezcan'dan kitap ve film önerileri

Yeşil Gözler

Marguerite Duras

Çev.: Nilüfer Güngörmüş

Metis Yay.

S.: 192

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları

Theodore Millon

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 704

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

Filmler Hayatımızı Nasıl Etkiler

David Thomson

Alfa Yay.

S.: 775

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

İlişkilerde Bağımlılığa Son

Melody Beattie

Ganj Yay.

S.: 285

Kitabı satın almak için tıklayınız: babil

Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

Kendini Arayan İnsan

Rollo May

Okuyan Us Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

FİLM ÖNERİ LİSTESİ

 

Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

Yaşamın Kıyısından Kartpostallar (1990)

(Postcards from the Edge)

Yön.: Mike Nichols

Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

Konuşma (1974)

(The Conversation)

Yön.: Francis Ford Coppola

Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

Sıradan İnsanlar (1980)

(Ordinary People)

Yön.: Robert Redford

Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

Hiçbir Zaman Burada Değildin (2017)

(You were Never Really Here)

Yön.: Lynne Ramsay

Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

Daha İyi Bir Dünyada (2010)

(In a Better World)

Yön.: Susanne Bier

*

NOT: Bahar Hanım'ın kitabına yer vermeden önerilerimizi bitirmeyelim.

Dr. Bahar Tezcan, ‘İmkansız İlişkilerden Mümkün İlişkilere’yi anlattı

İmkansız İlişkilerden Mümkün İlişkilere

Dr. Bahar Tezcan

Küsurat Yay.

S.: 245

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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