Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

Sevgili Bahar Hanım ile “İmkânsız İlişkilerden Mümkün İlişkilere” adını verdiği, psikolojik vakaları işlediği kitabı sayesinde tanışmıştık. Röportajımızı okumuşsunuzdur. Bugün de (Cuma) kendisiyle keyifli bir çekim için bir araya geldik; yakında onu da paylaşacağım sizinle. Dedim ki, alanında uzman bir isimle bir araya gelmişim, neden hafta sonuna kitap önerileri almayayım ki!
(Dr. Bahar Tezcan)
Kitap önerileri listeleyelim derken, Bahar Hanım’ın 2012’de sinema tutkusunu akademik boyuta taşıdığını öğrendim. Meğer Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü’nde yüksek lisans yapmış. O zaman bu hafta sonuna size sadece kitap önerisi değil, sürpriz olarak bir de film önerisiyle geliyorum.
Bahar Hanım diyor ki, bu kitapları okuyup, filmleri izlediğimizde alanında doyurucu bilgilere ulaşacakmışız. Bence listeye alınmalı…
KİTAP ÖNERİ LİSTESİ
Yeşil Gözler
Marguerite Duras
Çev.: Nilüfer Güngörmüş
Metis Yay.
S.: 192
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Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları
Theodore Millon
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 704
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Filmler Hayatımızı Nasıl Etkiler
David Thomson
Alfa Yay.
S.: 775
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İlişkilerde Bağımlılığa Son
Melody Beattie
Ganj Yay.
S.: 285
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Kendini Arayan İnsan
Rollo May
Okuyan Us Yay.
S.: 272
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FİLM ÖNERİ LİSTESİ
Yaşamın Kıyısından Kartpostallar (1990)
(Postcards from the Edge)
Yön.: Mike Nichols
Konuşma (1974)
(The Conversation)
Yön.: Francis Ford Coppola
Sıradan İnsanlar (1980)
(Ordinary People)
Yön.: Robert Redford
Hiçbir Zaman Burada Değildin (2017)
(You were Never Really Here)
Yön.: Lynne Ramsay
Daha İyi Bir Dünyada (2010)
(In a Better World)
Yön.: Susanne Bier
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NOT: Bahar Hanım'ın kitabına yer vermeden önerilerimizi bitirmeyelim.
İmkansız İlişkilerden Mümkün İlişkilere
Dr. Bahar Tezcan
Küsurat Yay.
S.: 245
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Damla Karakuş
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