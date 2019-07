Dr. Bahar Tezcan’dan kitap ve film önerileri

Sevgili Bahar Hanım ile “İmkânsız İlişkilerden Mümkün İlişkilere” adını verdiği, psikolojik vakaları işlediği kitabı sayesinde tanışmıştık. Röportajımızı okumuşsunuzdur. Bugün de (Cuma) kendisiyle keyifli bir çekim için bir araya geldik; yakında onu da paylaşacağım sizinle. Dedim ki, alanında uzman bir isimle bir araya gelmişim, neden hafta sonuna kitap önerileri almayayım ki!

(Dr. Bahar Tezcan)

Kitap önerileri listeleyelim derken, Bahar Hanım’ın 2012’de sinema tutkusunu akademik boyuta taşıdığını öğrendim. Meğer Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü’nde yüksek lisans yapmış. O zaman bu hafta sonuna size sadece kitap önerisi değil, sürpriz olarak bir de film önerisiyle geliyorum.

Bahar Hanım diyor ki, bu kitapları okuyup, filmleri izlediğimizde alanında doyurucu bilgilere ulaşacakmışız. Bence listeye alınmalı…

KİTAP ÖNERİ LİSTESİ

Yeşil Gözler

Marguerite Duras

Çev.: Nilüfer Güngörmüş

Metis Yay.

S.: 192

Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları

Theodore Millon

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 704

Filmler Hayatımızı Nasıl Etkiler

David Thomson

Alfa Yay.

S.: 775

İlişkilerde Bağımlılığa Son

Melody Beattie

Ganj Yay.

S.: 285

Kendini Arayan İnsan

Rollo May

Okuyan Us Yay.

S.: 272

FİLM ÖNERİ LİSTESİ

Yaşamın Kıyısından Kartpostallar (1990)

(Postcards from the Edge)

Yön.: Mike Nichols

Konuşma (1974)

(The Conversation)

Yön.: Francis Ford Coppola

Sıradan İnsanlar (1980)

(Ordinary People)

Yön.: Robert Redford

Hiçbir Zaman Burada Değildin (2017)

(You were Never Really Here)

Yön.: Lynne Ramsay

Daha İyi Bir Dünyada (2010)

(In a Better World)

Yön.: Susanne Bier

NOT: Bahar Hanım'ın kitabına yer vermeden önerilerimizi bitirmeyelim.

İmkansız İlişkilerden Mümkün İlişkilere

Dr. Bahar Tezcan

Küsurat Yay.

S.: 245

