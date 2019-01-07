Dravid dilleri nedir

Pakistan'daki, Nepal'deki Bangladeş'teki bölgelerde, bunlardan daha az olarak da Afganistan ve İran'da konuşuluyor. Ayrıca, ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Malezya ve Singapur'da Dravidli göçmenler tarafından konuşuluyor.

HİNT-AVRUPA DİLLERİNİ ETKİLEDİ

Aileye ait dilleri 200 milyon insan konuşurken, İran'da konuşulmuş olan Antik Elam dilleriyle ilgisi olduğu iddia edilen Dravid dilleri, şu andaki hiçbir dil ailesiyle akrabalık bağına sahip değil. Hint-Avrupa Dilleri'nden çok farklı olmasına rağmen, bin yıllar içinde bu dillere Sanskritçe'den yüzde 30 veya yüzde 70 oranında kelime transferi oldu. Ayrıca, dil yapısı açısından Dravid dillerinin Hint-Avrupa dillerini etkilediği belirtiliyor.

TAMİLCE’NİN EN ESKİ EDEBİ GEÇMİŞİ BULUNUYOR

En önemli Dravid dilleri, Hindistan anayasasında da resmiyet verilmiş olan Tamilce, Telugu, Malayalam ve Kannada ile Pakistan’da konuşulan Brahui dilleri olarak biliniyor. Bunların dışında Hindistan’ın Aryan kuşağı içerisinde izole kalmış Dravid dilleri de bu ailenin Hint-Aryan akınından önce Hint yarımadasında çok daha geniş bir alanda konuşulduğuna işaret ediyor. Tamilce, Dravid dilleri arasında en eski edebi geçmişi bulunan ve dolayısıyla da Hindistan’ın dört klasik diline dahil edilen tek Dravid dili olarak tarihteki yerini alıyor.