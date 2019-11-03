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Dresden'de Nazi OHAL'i ilan edildi

Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde, aşırı sağ gruplarla ilgili sorunun ciddi boyutlara ulaştığı gerekçesiyle olağanüstü hal ilan edildi.

AA | 03.11.2019 - 08:10..
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Kent meclisi, 2025'te Avrupa Kültür Başkenti olmak için yarışan kentteki "aşırı sağ" sorununu çözmek için yeni bir formül buldu. Bu çözümü uygulamak için de olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Ancak bu karara karşı çıkanlar, kent meclisi üyelerinin "fazla ileri gittiğini" söylüyor.

Dresden'de Nazi OHAL'i ilan edildi

Alınan karar sembolik olsa da, kentteki durumun değişmesine göre güvenliğin kısa sürede temini için gerekli görüldü.

İSLAM KARŞITI PEGİDA'NIN DOĞDUĞU KENT

Saksonya eyaletinin başkenti Dresden, uzun süredir aşırı sağ görüşlü grupların kalesi olarak görülüyor. İslam karşıtı Pegida hareketi de Dresden'de doğmuştu.

Dresden'de Nazi OHAL'i ilan edildi

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