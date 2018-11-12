Drift atan ehliyetsiz sürücüye 7 bin lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesi Akkanat Bulvarı'nda seyir halindeyken drift attığı belirlenen araç, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı şehir içi trafik ekipleri tarafından durduruldu.

EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Trafik ekipleri, cadde üzerinde drift atan şahsın, sürücü belgesinin de olmadığını belirledi.

7 BİN 28 LİRA CEZA KESİLDİ

M.S.'ye 5 bin 10 lira drift, 2 bin 18 lira da ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapan trafik ekipleri, toplamda 7 bin 28 lira cezai işlem uyguladı.

ARAÇ SAHİBİNE DE 2 BİN 18 LİRA CEZA

Araç 2 ay süreyle trafikten men edilirken, otomobilin sahibine de ehliyetsiz kişiye araç vermekten 2 bin 18 lira ceza yazıldı. Trafikten men edilen otomobilin bir çekiciye yüklenerek Yediemine teslim edildiği öğrenildi.