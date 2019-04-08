Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bir benzin istasyonunda aracını yıkadıktan sonra drift atan sürücü, bir vatandaş tarafından 155'e aranarak şikâyet edildi.

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbara konu olan 11 plakalı otomobil, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ele geçirildi. Yapılan incelemede adı verilmeyen sürücünün hem ehliyeti olmadığı hem de 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Drift atan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 10 bin TL ceza

10 BİN 302 TL CEZA

Diğer ekiplerinin de benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde sürücünün drift attığının anlaşılması üzerine Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri gereğince ,sürücü hakkında toplamda 10 bin 302 TL trafik idari para cezası uygulandı. 60 gün süreyle trafikten men edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan sürücünün benzin istasyonunda aracını yıkadıktan sonra, benzin istasyonundan çıkarken kendi ekseni etrafı bir tur döndüğü görülüyor.



