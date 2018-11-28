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Drift atarken kaza yapan sürücüye 5 bin lira para cezası

Isparta’da drift yaparken maddi hasarlı kazaya karışan otomobil sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

İHA | 28.11.2018 - 20:20..
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H.Y. isimli sürücü drift yaparken AVM yanında maddi hasarlı kaza meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda kazanın drift yapma sonucu meydana geldiği ortaya çıkınca, söz konusu araç 60 gün süre ile trafikten men edildi, sürücü H.Y.’nin sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konularak, toplam 5 bin 10 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza ise farklı açılardaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinin ilk bölümünde H.Y. idaresindeki aracın AVM otoparkı önünde bir süre drift yaparak, olduğu yerde aracı çevirdiği gözleniyor.

Drift atarken kaza yapan sürücüye 5 bin lira para cezası VİDEO


Daha sonra söz konusu bölgeden 156.Cadde’ye ilerleyerek buradan yukarı istikamete seyreden araç, drift yaparak seyrettiği esnada, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ile çöp konteynerlerine çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç kaldırıma savrulurken, drift yapan sürücünün çarptığı konteynerlerden biri de caddenin ortasına dek sürükleniyor.

Kamera kayıtlarında, sürücünün kazadan sonra ise bir süre sonra cadde ortasında durakladığı gözleniyor.

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