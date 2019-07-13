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Drift yapan alkollü sürücüye: 6 bin 247 TL ceza

Polisin dur uyarısına uymayan drift yapan sürücü, kovalamaca sırasında otomobiliyle kaldırıma çarptı.

DHA | 13.07.2019 - 00:34..
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Denizli'de yine bir maganda insanların hayatıyla oynamaya devam etti.

Şükrü T isimli sürücü. yönetimindeki otomobille drift yaptı.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADI

Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü fark eden bölgedeki polis ekibi, otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.

KALDIRIMA ÇARPTI

Şükrü T. ile polis arasında kovalamaca başladı.bir sokağa giren Şükrü T. otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirip, kaldırıla çarptı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Şükrü T.'yi yakalayan polis, yaptığı kontrolde sürücünün 0.92 promil alkollü olduğunu belirledi.

3 SUÇTAN CEZA YEDİ

Sürücüye, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'polisin 'dur' ikazına uymamak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 6 bin 247 TL para cezası kesildi. Ayrıca, ehliyetine 8 ay ehliyetine el konuldu.

Otomobil, çekiciyle Yedi Emin Otoparkı'na götürüldü.

Drift yapan alkollü sürücüye: 6 bin 247 TL ceza

Drift yapan alkollü sürücüye: 6 bin 247 TL ceza

Drift yapan alkollü sürücüye: 6 bin 247 TL ceza

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