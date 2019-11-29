Drift yapan sürücüye 9 bin 281 lira ceza

Tokat’ta drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira ceza para cezası kesildi.

Tokat Karşıyaka Mahallesi'nde okullar bölgesinde görevli polis, drift yapan sürücüyü durdurarak işlem yapmak istedi.

EHLİYETSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Otomobil sürücüsünün durmayarak uzaklaşması sonucu trafik ekipleri tarafından araç 600 Evler Mahallesi'ndeki bir sokakta durduruldu. Trafik ekipleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsü O.C.'nin (19) ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

OTOMOBİLİN FİYATI KADAR CEZA ALDI

Sürücüye drift atmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan toplam 9 bin 281 TL para cezası uygulandı. Araç sürücüsü adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.