Drift yapan sürücülere rekor ceza kesildi

6 Ocak Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Isparta Modernevler Mahallesi’ndeki Sağlık Parkı civarında sürücülerin, araçlarla drift yaptığı ihbarını alan ekipler bölgeye sevk edildi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Trafik ekipleri, bölgede drift yaptığı tespit edilen 07 NA 4242 plakalı araç ve sürücüsü S.D. 07 AIP 968 plakalı araç ve sürücüsü H.G., 03 L 2019 plakalı araç ve sürücüsü A.K., 32 AAJ 589 plakalı araç ve sürücüsü A.K. ile 32 AK 787 plakalı araç ve sürücüsü M.A’yı kıskıvrak yakaladı.

KİŞİ BAŞI 6 BİN 141 TL CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 67/1d maddesi gereğince “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)” maddesine istinaden her sürücüye ayrı ayrı 6 bin 141 TL olmak üzere, toplam 30 bin 705 TL trafik cezası tatbik etti.

4 ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücülerinin, aynı zamanda sahibi olduğu 4 araç, 60 gün süreyle trafikten men edilerek, 1 araç sürücüsünün, aracın sahibi olmadığının tespit edilmesi üzerine araç, olay mahalline sonradan gelen sahibine teslim edildi.

SÜRÜCÜLERİN EHLİYETLERİNE 60 GÜN EL KONULDU

Öte yandan, polis ekiplerinin drift yapan sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el koyduğu belirtildi.