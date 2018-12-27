Drift yapan sürücüye 13 yıl ceza

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan çalışmalarla yakalanan sürücüye yapılan alkol muayenesinde 0,76 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

9 BİN 46 LİRA PARA CEZASI

Sürücüye 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, daha önceden el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve ayrıca drift yaptığı gerekçesiyle de 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası uygulandı. Araç trafikten 60 gün men edildi.

Sürücünün 13 yıl boyunca araç kullanması yasaklandı.