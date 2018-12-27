taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2731
Euro
6.0157
Altın
1269.91
Borsa
91002.17
Gram Altın
215.368

Drift yapan sürücüye 13 yıl ceza

Eskişehir'de alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde drift yapmaya kalkan magandaya 9 bin 46 lira ceza kesildi.

İHA | 27.12.2018 - 07:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Drift yapan sürücüye 13 yıl ceza

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan çalışmalarla yakalanan sürücüye yapılan alkol muayenesinde 0,76 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

9 BİN 46 LİRA PARA CEZASI

Sürücüye 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, daha önceden el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve ayrıca drift yaptığı gerekçesiyle de 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası uygulandı. Araç trafikten 60 gün men edildi.

Sürücünün 13 yıl boyunca araç kullanması yasaklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de Rus Turistlerde artış var

Türkiye'de Rus Turistlerde artış var

28
27 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

27 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

2
Arnavutluk'ta kumar yasaklandı

Arnavutluk'ta kumar yasaklandı

10
Atı naylona sardılar

Atı naylona sardılar

23
Trafik kanunu için yasa meclisten geçti

Trafik kanunu için yasa meclisten geçti

19
Mısır'da Biltaci'nin gülümsemesine 2 yıl hapis

Mısır'da Biltaci'nin gülümsemesine 2 yıl hapis

8
Türkiye’ye gelen mülteciler ölümden döndü

Türkiye’ye gelen mülteciler ölümden döndü

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir